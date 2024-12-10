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В Москве житель Пермского края угнал и разбил вдребезги люксовое авто

Инцидент произошёл утром 2 декабря. Мужчину задержали.

Источник: Прокуратура Москвы

Житель Пермского края угнал и разбил вдребезги люксовое авто в Москве, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошёл утром 2 декабря. Житель Прикамья пробрался на территорию подземного паркинга в центре Москвы. Там он прогуливался вдоль припаркованных иномарок и заметил, что у колеса одной из машин лежит электронный ключ. В этот момент и созрел преступный план действий.

«Я поднял брелок, нажал кнопку “открыть”, сработала сигнализация и двери разблокировались. Я решил покататься на “Мерседесе” по Москве, так как никогда не ездил на такой машине», — рассказал позже 32-летний житель Пермского края сотрудникам правоохранительных органов.

Водительских прав у мужчины нет. Но это его не остановило. Житель Пермского края сел за руль и поехал кататься по Москве, но в один момент отвлёкся на телефон и попал в ДТП, после чего скрылся, бросив разбитый автомобиль.

Через некоторое время мужчину задержали. Оказалось, что ранее он был судим.

«Предъявлено обвинение по части 3 статьи 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный материальный ущерб). Мужчину заключили под стражу», — рассказали в прокуратуре Москвы.

Ранее perm.aif.ru писал, что жителя Прикамья поймали в Удмуртии после угона КамАЗа. Это произошло в Сарапуле. В полицию обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали автомобиль стоимостью более 700 тысяч рублей.