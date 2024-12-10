На трассе Алматы — Ташкент эвакуировали пассажиров автобуса

По данным пресс-службы ведомства, на автодороге в Жуалынском районе Жамбылской области произошла поломка автобуса. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС в ближайший пункт обогрева села Шакпак ата эвакуировали 41 пассажира, среди которых два ребенка.
Эвакуированные, большинство из которых граждане России, к данному часу убыли к месту назначения на другом автобусе.
«В медицинской помощи никто из эвакуированных пассажиров не нуждался», — говорится в сообщении.
В ночь на 10 декабря в Костанае загорелись крыши двух магазинов в торговом ряду по улице Складская. Без своевременного вмешательства пожарных огонь мог перейти на соседние павильоны. А в другом регионе командиров воинской части МЧС Казахстана сняли с должностей из-за эксплуатации рядовых солдат в качестве бесплатной рабочей силы.