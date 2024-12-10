«Ваша кредитная история никуда не годится»: как мошенники завоевали доверие двух подруг из Бурятии

Конечно, отказаться от такого предложения было просто невозможно. Для этого нужно было сделать несколько простых действий — скачать на телефон приложение … видеосвязи. Женщину ничего не смутило, она выполнила указания мошенников, а после начала переводить деньги на указанные счета. В июне она отправила неизвестным 460 тысяч рублей и стала ждать обещанной прибыли.