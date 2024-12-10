«Ваша кредитная история никуда не годится»: как мошенники завоевали доверие двух подруг из Бурятии

Жительница Бурятии стала жертвой мошенников, так еще и втянула в обман свою знакомую! Началось все в мае 2024, 45-летней женщине позвонили «работники банка» и предложили увеличить имеющиеся накопления в два (!) раза.
Конечно, отказаться от такого предложения было просто невозможно. Для этого нужно было сделать несколько простых действий — скачать на телефон приложение … видеосвязи. Женщину ничего не смутило, она выполнила указания мошенников, а после начала переводить деньги на указанные счета. В июне она отправила неизвестным 460 тысяч рублей и стала ждать обещанной прибыли.
— Для снятия дохода необходим поручитель, ваша кредитная история не годится, — заявили в «банке» спустя месяц.
Получается, нужно было найти человека, который согласится предоставить счета. На зов о помощи откликнулась знакомая женщины.
— В этот же день приятельница приехала к потерпевшей и после беседы с псевдо-работником банка также согласилась поучаствовать в инвестпрограмме, внеся на счёт 320 тысяч рублей. Отметим, для этих целей женщина оформила кредит, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД Бурятии.
Спустя пару дней … аферист вновь попросил найти поручителя. Только вот женщины понимали, что больше на такой «способ заработка» никто из друзей не согласится.
— Тогда деньги вы не получите!
Только после этого сибирячки поняли, что все это время разговаривали с мошенниками.