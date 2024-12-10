Москалькова призвала сократить срок возбуждения уголовного дела

Москалькова рассказала, что, согласно российскому законодательству, с момента поступления заявления о совершенном преступлении у следствия есть 30 суток на принятие решения о возбуждении уголовного дела.
«Лично я, во-первых, как ученый-процессуалист и уполномоченный по правам человека, который видит, что у жертвы преступления есть такая проблема, нет доступа к правосудию, за то, чтобы начинать процесс, особенно по тяжким преступлениям, если найден труп или человек пришел с тяжкими телесными повреждениями, сразу», — заявила омбудсмен.
Кроме того, по её словам, одна из наиболее сложных проблем, связанных с судопроизводством, это соблюдение прав россиян при применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Арест — это самая суровая мера пресечения. Это не только лишение образа жизни, стресс для человека, но есть риски, что он даст не те показания, которые отражают действительное положение дел, а те, что ему предложат дать», — сказала она.
Москалькова выразила надежду на то, что в Государственной Думе будет принят закон об ограничении применения заключения под стражу к тем людям, которые совершили нетяжкие преступления.