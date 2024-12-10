Москалькова призвала сократить срок возбуждения уголовного дела

«Лично я, во-первых, как ученый-процессуалист и уполномоченный по правам человека, который видит, что у жертвы преступления есть такая проблема, нет доступа к правосудию, за то, чтобы начинать процесс, особенно по тяжким преступлениям, если найден труп или человек пришел с тяжкими телесными повреждениями, сразу», — заявила омбудсмен.