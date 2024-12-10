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Выбросивший с пятого этажа дочь екатеринбуржец признан невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, который год назад в Екатеринбурге выбросил с пятого этажа годовалую дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям: по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», ст. 162 УК РФ «Разбой», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 117 «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Трагедия произошла 30 декабря 2023 года, обвиняемый вместе с женой и годовалой дочерью был в гостях на улице Посадской.

Поссорившись с женой, по версии следствия, Иванов выкинул дочь с пятого этажа в сугроб. Затем он вымогал деньги у супруги, а на следующий день напал на еще одного человека. Он похитил из его квартиры деньги и имущество на сумму более 170 тыс. рублей. Его жена в день убийства дочери написала заявление в полицию о пропаже ребенка, но, несмотря на это, отправилась на следующий день праздновать Новый год с мужем.

Уголовное дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.