Выбросивший с пятого этажа дочь екатеринбуржец признан невменяемым

Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям: по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», ст. 162 УК РФ «Разбой», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 117 «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Трагедия произошла 30 декабря 2023 года, обвиняемый вместе с женой и годовалой дочерью был в гостях на улице Посадской.
Поссорившись с женой, по версии следствия, Иванов выкинул дочь с пятого этажа в сугроб. Затем он вымогал деньги у супруги, а на следующий день напал на еще одного человека. Он похитил из его квартиры деньги и имущество на сумму более 170 тыс. рублей. Его жена в день убийства дочери написала заявление в полицию о пропаже ребенка, но, несмотря на это, отправилась на следующий день праздновать Новый год с мужем.
Уголовное дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.