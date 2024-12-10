Выбросивший с пятого этажа дочь екатеринбуржец признан невменяемым

Поссорившись с женой, по версии следствия, Иванов выкинул дочь с пятого этажа в сугроб. Затем он вымогал деньги у супруги, а на следующий день напал на еще одного человека. Он похитил из его квартиры деньги и имущество на сумму более 170 тыс. рублей. Его жена в день убийства дочери написала заявление в полицию о пропаже ребенка, но, несмотря на это, отправилась на следующий день праздновать Новый год с мужем.