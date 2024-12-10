Поняла, что ее обманывают, но все равно переводила деньги: молодая мать из Чебаркуля отдала мошенникам 1,5 млн рублей

40-летняя женщина сидела с ребенком в декретном отпуске, когда ей позвонила незнакомка, предложившая заработать на инвестициях. Горожанке идея показалась интересной. Она установила на телефон рекомендованное «консультанткой» приложение, взяла кредиты.
Женщина никому не рассказывала, что занимается инвестициями. Она не стремилась разобраться в сути вопроса, полностью положившись на «помогавших» ей аферистов. За месяц она сделала 11 переводов. Все это время приложение показывало ей растущую прибыль.
— Даже когда женщина стала понимать, что ее обманывают, она все равно переводила деньги, опасаясь, что ее личный кабинет заблокируют и она вовсе потеряет доступ к своему счету, — рассказали в региональном ГУ МВД.
В конце концов горожанка убедилась, что ни вложенных денег, ни мифической прибыли не получит. После ее обращения в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.