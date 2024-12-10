Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают волгоградцев под предлогом работы мечты

Неизвестные звонят россиянам и предлагают привлекательные вакансии.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Аферисты представляются сотрудниками крупных компаний, государственных структур и даже Центробанка.

Новая схема мошенников нацелена на соискателей работы. Злоумышленники создают объявления о вакансиях и собирают персональную и банковскую информацию через специально созданные анкеты.

После этого они приглашают соискателя на дистанционное собеседование. После якобы успешного интервью «работодатели» просят перевести деньги на «предварительные» операции — обучение, медосмотр, спецодежду.

В некоторых случаях мошенники получают средства под предлогом необходимости подтверждения банковской карты. Еще одна схема обмана — установка на телефон вредоносного приложения.

В Центробанке объяснили, как огородить себя от подобных проблем. Прежде всего, нужно помнить, что настоящие работодатели не требуют ничего оплачивать до трудоустройства, также им не нужны банковские данные и финансовые документы на этапе собеседования. Если во время интервью у вас возникли сомнения, можно проверить электронную почту рекрутера, чей домен должен совпадать с официальным сайтом компании.