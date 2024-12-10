Мошенники обманывают волгоградцев под предлогом работы мечты

В Центробанке объяснили, как огородить себя от подобных проблем. Прежде всего, нужно помнить, что настоящие работодатели не требуют ничего оплачивать до трудоустройства, также им не нужны банковские данные и финансовые документы на этапе собеседования. Если во время интервью у вас возникли сомнения, можно проверить электронную почту рекрутера, чей домен должен совпадать с официальным сайтом компании.