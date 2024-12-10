«Помогите, прошу! Спасите…»: неизвестный домогался до девушки, забежав за ней в подъезд в Чите

В соцсетях предполагают, что незнакомец попытался напасть на девушку. Ведь если отмотать видео на пару секунд назад, можно заметить, как мужчина преследует ее. Идет следом, держа дистанцию примерно в шесть метров. К слову, и сама жертва это замечает. Приближаясь к домофону, она пару раз оборачивается в его сторону. И как только попадает в подъезд, мужчина спешит за ней. Успевает остановить дверь и попадает в подъезд. А дальше раздается громкий женский крик, камера домофона начинает дребезжать. Непонятно, это из-за ударов или другая причина. Вскоре девушка снова появилась в кадре, выбежав на улицу.