«Помогите, прошу! Спасите…»: неизвестный домогался до девушки, забежав за ней в подъезд в Чите

«Помогите! Помогите, прошу! Спасите…», — словно ошпаренная, длинноволосая шатенка в ярко-розовом пуховике выбежала из подъезда одного из многоквартирных домов Читы вечером 9 декабря. Следом за ней — мужчина. Застегнул куртку серого цвета, сунул руки в карманы и уверенной походкой двинулся прочь. Эти кадры, записанные на камеру домофона, разлетелись по пабликам Забайкалья утром 10 декабря. Что именно произошло в подъезде? Этот момент предстоит установить региональному МВД, которое уже проводит проверку.
В соцсетях предполагают, что незнакомец попытался напасть на девушку. Ведь если отмотать видео на пару секунд назад, можно заметить, как мужчина преследует ее. Идет следом, держа дистанцию примерно в шесть метров. К слову, и сама жертва это замечает. Приближаясь к домофону, она пару раз оборачивается в его сторону. И как только попадает в подъезд, мужчина спешит за ней. Успевает остановить дверь и попадает в подъезд. А дальше раздается громкий женский крик, камера домофона начинает дребезжать. Непонятно, это из-за ударов или другая причина. Вскоре девушка снова появилась в кадре, выбежав на улицу.
«Ай…», — сибирячка выскочила без шапки с криками о помощи. КП-Иркутск стало известно, что после нападения девушка обратилась в полицию с заявлением.
— Сообщение в полиции зарегистрировано, — рассказывают корреспонденту КП-Иркутск в ГУ МВД по Забайкалью. — Проводится проверка. Принимаются меры по установлению лица, возможно совершившего попытку противоправного деяния.
Какого именно? Не уточняется. Однако КП-Иркутск также удалось поговорить с соседом девушки, на которую напали.
— Мы с ней лично не знакомы, — рассказывает сибиряк. — Однако в нашем домовом чате уже распространили предупреждение и фото нападавшего мужчины, сделанное камерой видеонаблюдения. Надеюсь, его быстро задержат. Иначе страшно за наших детей.