В Караганде задержаны организаторы крупного сбыта наркотиков

В Караганде задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации сбыта наркотических средств растительного происхождения. Оперативные действия сотрудников полиции привели к изъятию 7,6 кг гашиша, который, по данным экспертизы, является наркотическим веществом.
Задержанным, жителям города в возрасте 41 и 53 лет, предъявлено обвинение, и в отношении них возбуждено уголовное дело. На данный момент они находятся в изоляторе временного содержания.
Полиция напоминает, что сбыт наркотиков относится к тяжким преступлениям, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.
С начала года в Карагандинской области выявлено пять случаев незаконной рекламы наркотиков, нанесённой в виде надписей и рисунков. Все виновные привлечены к ответственности. Кроме того, ранее в регионе была пресечена деятельность нарколаборатории, где изъято более 1 тонны прекурсоров и свыше 10 кг готовых наркотических средств.