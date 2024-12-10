В Караганде задержаны организаторы крупного сбыта наркотиков

С начала года в Карагандинской области выявлено пять случаев незаконной рекламы наркотиков, нанесённой в виде надписей и рисунков. Все виновные привлечены к ответственности. Кроме того, ранее в регионе была пресечена деятельность нарколаборатории, где изъято более 1 тонны прекурсоров и свыше 10 кг готовых наркотических средств.