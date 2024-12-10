Массовое ДТП произошло у рынка «Караван» в Самаре

По предварительным данным, в пути, не смотря на запрещающий знак светофора, он двигался по полосе, предназначенной для реверсивного движения, и столкнулся с Renault Duster под управлением 45-летнего водителя. После этого Renault отбросило на встречную автомашину Kia, которой управляла 45-летняя женщина, а BMW — на автомобили Ford Focus и Jetour T2, движущиеся в попутном направлении.