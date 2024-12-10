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В Каменске-Уральском ликвидируют колонию

В Свердловской области ликвидируется колония на 233 заключенных.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области ликвидируется исправительная колония-поселение № 59. Учреждение находится в Каменске-Уральском. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

— Это плановая ликвидация учреждения. Документы были направлены во ФСИН России еще летом. В начале декабря поступили документы о ликвидации КП-59. Осужденные в учреждение последние месяцы не направлялись, — рассказали в пресс-службе свердловской ГУФСИН.

Из колонии осужденных этапировали в ИК-45 и ИК-66. Сама колония-поселение № 59 рассчитана на 233 заключенных, отбывающих наказание впервые, и считается одной из самых маленьких в регионе. Что касается штатных сотрудников исправительного учреждения, то более 66% из них уже перевелись в другие колонии Каменска-Уральского и Свердловской области или вышли на льготную пенсию по выслуге лет.

— Снижение контингента в колониях происходит за счет гуманизации уголовно-исправительной системы в последние десятилетия, — отметили в ГУФСИН региона.

Для заключенных выбирают другие виды наказания, не предусматривающие лишения свободы — например, обязательные и исправительные работы, условное наказание. Так, за почти 15 лет на Среднем Урале закрыли 15 колоний. Вместо них открываются исправительные центры.