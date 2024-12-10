В Каменске-Уральском ликвидируют колонию

Из колонии осужденных этапировали в ИК-45 и ИК-66. Сама колония-поселение № 59 рассчитана на 233 заключенных, отбывающих наказание впервые, и считается одной из самых маленьких в регионе. Что касается штатных сотрудников исправительного учреждения, то более 66% из них уже перевелись в другие колонии Каменска-Уральского и Свердловской области или вышли на льготную пенсию по выслуге лет.