В Каменске-Уральском ликвидируют колонию

В Свердловской области ликвидируется исправительная колония-поселение № 59. Учреждение находится в Каменске-Уральском. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
— Это плановая ликвидация учреждения. Документы были направлены во ФСИН России еще летом. В начале декабря поступили документы о ликвидации КП-59. Осужденные в учреждение последние месяцы не направлялись, — рассказали в пресс-службе свердловской ГУФСИН.
Из колонии осужденных этапировали в ИК-45 и ИК-66. Сама колония-поселение № 59 рассчитана на 233 заключенных, отбывающих наказание впервые, и считается одной из самых маленьких в регионе. Что касается штатных сотрудников исправительного учреждения, то более 66% из них уже перевелись в другие колонии Каменска-Уральского и Свердловской области или вышли на льготную пенсию по выслуге лет.
— Снижение контингента в колониях происходит за счет гуманизации уголовно-исправительной системы в последние десятилетия, — отметили в ГУФСИН региона.
Для заключенных выбирают другие виды наказания, не предусматривающие лишения свободы — например, обязательные и исправительные работы, условное наказание. Так, за почти 15 лет на Среднем Урале закрыли 15 колоний. Вместо них открываются исправительные центры.