Водитель Nissan сбил мужчину на пешеходном переходе на трассе М1 под Брестом

В сообщении говорится, что в понедельник, 9 декабря, примерно в 18.20 33-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Nissan, ехал по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ». Согласно предварительным данным, на 26 километре названной дороги он сбил 34-летнего пешехода на пешеходном переходе. Сказано, что мужчина был доставлен в больницу.