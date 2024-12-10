Водитель Nissan сбил мужчину на пешеходном переходе на трассе М1 под Брестом, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении говорится, что в понедельник, 9 декабря, примерно в 18.20 33-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Nissan, ехал по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ». Согласно предварительным данным, на 26 километре названной дороги он сбил 34-летнего пешехода на пешеходном переходе. Сказано, что мужчина был доставлен в больницу.
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