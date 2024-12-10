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Водитель Nissan сбил мужчину на пешеходном переходе на трассе М1 под Брестом

Под Брестом мужчина попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе на М1.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Nissan сбил мужчину на пешеходном переходе на трассе М1 под Брестом, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении говорится, что в понедельник, 9 декабря, примерно в 18.20 33-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Nissan, ехал по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ». Согласно предварительным данным, на 26 километре названной дороги он сбил 34-летнего пешехода на пешеходном переходе. Сказано, что мужчина был доставлен в больницу.

Ранее белорусский певец Александр Солодуха сообщил подробности жуткого ДТП, в которое попал с сыновьями: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь».

Тем временем экс-жена Александра Солодухи рассказала о попавшей в ДТП машине: «Это была машина, подаренная на рождение нашей дочери Майи!».

Кроме того, Следственный комитет сообщил, что семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП с авто и фурой на Могилевщине.

Также мы собрали, что изменилось в компенсации морального вреда при ДТП в Беларуси в 2024 году.