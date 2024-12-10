В Волгодонске под колеса иномарки попал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 9 декабря.
По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по улице Морской. В районе дома № 136 на проезжую часть выбежал мальчик. Мужчина не успел вовремя притормозить и сбил ребенка.
— В результате ДТП несовершеннолетнему пешеходу оказана разовая медицинская помощь, не госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, — говорится в сообщении ведомства.