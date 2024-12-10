Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две стюардессы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве

В Москве две бортпроводницы авиакомпании «Уральские авиалиний» попали под поезд и погибли. Информацию об этом порталу 66.RU подтвердили в самой компании.

Трагедия произошла около платформы Нагатинская Павелецкого направления. Девушки шли на работу возле железнодорожных путей в аэропорт Домодедово. Увидев поезд, они пытались забраться на платформу, но не успели.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В авиакомпании принесли соболезнования родным погибших.

несчастный случай