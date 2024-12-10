Две стюардессы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве

Трагедия произошла около платформы Нагатинская Павелецкого направления. Девушки шли на работу возле железнодорожных путей в аэропорт Домодедово. Увидев поезд, они пытались забраться на платформу, но не успели.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В авиакомпании принесли соболезнования родным погибших.