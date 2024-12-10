«Вчера (9 декабря. — Прим. БЕЛТА) вечером спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в общежитии, расположенном на улице Молодежная в г. Слуцке. Прибывшие спасатели обнаружили задымление на первом этаже. До их прибытия жильцы общежития вынесли на коридор мужчину, который был передан медикам», — рассказали в пресс-службе.
До прибытия подразделений МЧС, услышав сработку системы оповещения о пожаре, из здания эвакуировались 320 человек (из них 85 детей). В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 2 кв.м.
Причина происшествия устанавливается.
В Слуцке произошел пожар в общежитии: были эвакуированы 320 человек
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожара в общежитии ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в Слуцке было эвакуировано 320 человек, из них 85 детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«Вчера (9 декабря. — Прим. БЕЛТА) вечером спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в общежитии, расположенном на улице Молодежная в г. Слуцке. Прибывшие спасатели обнаружили задымление на первом этаже. До их прибытия жильцы общежития вынесли на коридор мужчину, который был передан медикам», — рассказали в пресс-службе.