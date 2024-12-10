В Слуцке произошел пожар в общежитии: были эвакуированы 320 человек

«Вчера (9 декабря. — Прим. БЕЛТА) вечером спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в общежитии, расположенном на улице Молодежная в г. Слуцке. Прибывшие спасатели обнаружили задымление на первом этаже. До их прибытия жильцы общежития вынесли на коридор мужчину, который был передан медикам», — рассказали в пресс-службе.



До прибытия подразделений МЧС, услышав сработку системы оповещения о пожаре, из здания эвакуировались 320 человек (из них 85 детей). В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 2 кв.м.



Причина происшествия устанавливается.