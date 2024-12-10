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В Башкирии в ДТП погиб водитель

Водитель за рулем «Датсун» погиб в ДТП на 1 км автодороги Сикияз — Семериковка в Дуванском районе Башкирии.

Источник: ГАИ РБ

По данным ГАИ РБ, 42-летний мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.