В Башкирии в ДТП погиб водитель

По данным ГАИ РБ, 42-летний мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Водитель за рулем «Датсун» погиб в ДТП на 1 км автодороги Сикияз — Семериковка в Дуванском районе Башкирии.
По данным ГАИ РБ, 42-летний мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.