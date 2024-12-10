Задержан бывший сотрудник Антикора Дауренбек Кожабаев, разыскиваемый за взятку

В ведомстве 10 декабря 2024 года напомнили, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по городу Шымкенту Дауренбека Кожабаева. Его подозревают в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.