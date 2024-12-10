В Уфе начальница финотдела ФСИН присвоила часть премий сотрудников

Женщина попалась на превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дома и в кабинете обвиняемой прошли обыски.
Уфимский суд отправил под стражу начальника финансово-экономического отдела управления ФСИН Башкирии.
Женщина попалась на превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дома и в кабинете обвиняемой прошли обыски.