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В Уфе начальница финотдела ФСИН присвоила часть премий сотрудников

Уфимский суд отправил под стражу начальника финансово-экономического отдела управления ФСИН Башкирии.

Источник: Аргументы и факты

Женщина попалась на превышении должностных полномочий.

В октябре и ноябре женщина потребовала от четырех подчиненных передать ей часть полученных ими премий. Всего сотрудники отдали начальнице 200 тысяч рублей. Преступный факт выявили следователи СК и сотрудники ФСБ при содействии управления собственной безопасности ФСИН.

Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дома и в кабинете обвиняемой прошли обыски.