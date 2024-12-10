В Уфе начальница финотдела ФСИН присвоила часть премий сотрудников

В октябре и ноябре женщина потребовала от четырех подчиненных передать ей часть полученных ими премий. Всего сотрудники отдали начальнице 200 тысяч рублей. Преступный факт выявили следователи СК и сотрудники ФСБ при содействии управления собственной безопасности ФСИН.