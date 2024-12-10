На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара

Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве.
«Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 “квадратов”, — говорится в сообщении.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве.
«Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 “квадратов”, — говорится в сообщении.