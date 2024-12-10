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На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве.

«Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 “квадратов”, — говорится в сообщении.

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