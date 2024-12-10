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В Набережных Челнах на парковке загорелся автомобиль

Инцидент случился в одном из дворов на проспекте Хасана Туфана.

Источник: МЧС Татарстана

В Набережных Челнах на парковке загорелся автомобиль. Инцидент случился в одном из дворов на проспекте Хасана Туфана.

Прибывшие по вызову пожарные потушили горевший «Форд Фьюжн», но автомобиль получил значительные повреждения. Владельцу придется проводить восстановительный ремонт.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, какие действия необходимо предпринять, чтобы машины не загорались: вовремя проходить техосмотр, обращать внимания на неисправности, иметь в багажнике огнетушитель и доверять ремонт автомобиля только специалистам.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах во дворе дома загорелась «ГАЗель».

МЧС