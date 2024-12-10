В Набережных Челнах на парковке загорелся автомобиль

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, какие действия необходимо предпринять, чтобы машины не загорались: вовремя проходить техосмотр, обращать внимания на неисправности, иметь в багажнике огнетушитель и доверять ремонт автомобиля только специалистам.