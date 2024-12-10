В Самаре экстренно посадили самолет, летевший в Стамбул

В Самаре сообщили об экстренной посадке самолета «Казань — Стамбул» ночью 10 декабря. Сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры проверяют соблюдение прав пассажиров.
— По предварительным данным, задержка рейса «Турецких авиалиний» после посадки в Самаре образовалась из-за позднего прибытия воздушного судна. Время вылета было перенесено с 01:35 до 13:35. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, — отметили в сообщении.
Экстренную посадку в Самаре судно совершило по причине неблагоприятных погодных условий. Специалисты контролируют соблюдение прав пассажиров рейсов в аэропортах Самары и Казани.