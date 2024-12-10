В Самаре экстренно посадили самолет, летевший в Стамбул

— По предварительным данным, задержка рейса «Турецких авиалиний» после посадки в Самаре образовалась из-за позднего прибытия воздушного судна. Время вылета было перенесено с 01:35 до 13:35. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, — отметили в сообщении.