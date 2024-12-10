СК по Ростовской области завел дело после пожара в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства пожара. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Трагедия произошла вечером 9 декабря на улице Вятской, 41/1.
Согласно опубликованной информации, в одной из квартир многоэтажного дома во время пожара погибли три человека. Причиной стало отравление продуктами горения.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении регионального ведомства.
Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.