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СК по Ростовской области завел дело после пожара в Ростове-на-Дону

Следователи устанавливают все обстоятельства пожара на Вятской в Ростове-на-Дону.

Источник: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства пожара. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Трагедия произошла вечером 9 декабря на улице Вятской, 41/1.

Согласно опубликованной информации, в одной из квартир многоэтажного дома во время пожара погибли три человека. Причиной стало отравление продуктами горения.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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