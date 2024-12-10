Тольяттинец, нанёсший экс-жене 6 ударов ножом, предстанет перед судом

В Тольятти завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство местной жительницы.
Преступление было совершено 6 мая 2024 года. Житель Тольятти решил убить свою бывшую супругу. Он пришёл в медицинское учреждение, в котором работает его бывшая жена и набросился на неё с ножом. Женщине было нанесено шесть ножевых ранений. Она спаслась благодаря активному сопротивлению и подоспевших на подмогу коллег, не позволивших лишить её жизни. Раненой женщине незамедлительно была оказана квалифицированная медицинская помощь.
После утверждения прокуратурой Автозаводского района Тольятти обвинительного заключения уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Тольяттинцу грозит от шести до пятнадцати лет колонии.