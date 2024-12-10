Сибиряк сменил сим-карту и забыл об этом. А спустя 7 лет ему пришло шокирующее сообщение от банка

Как удалось выяснить правоохранительным органам, мошенникам удалось взять кредит на мужчину из-за старой сим-карты, которой он не пользуется еще с 2016 года. Мужчина сменил номер 7 лет назад, однако не отвязал его от банковских приложений. Старые номера сим-карта заново поступают в продажу, если ими не пользоваться больше 90 или 180 дней, тут у операторов разные сроки. Так и номер мужчины уже давно должен был перейти к другому владельцу. Однако, одной из популярных схем у мошенников остается покупка старых номеров. После того, как злоумышленники получают доступ к номеру, сообщения о банковских операциях поступают и им, если сим-карту не отвязали от приложений. Далее, мошенники восстанавливают доступ номера к подключенным сервисам. Тут как правило нужно просто ввести код из смс и, так как номер привязан, сообщений о несанкционированном входе настоящему владельцу не поступает.