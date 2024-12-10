Сибиряк сменил сим-карту и забыл об этом. А спустя 7 лет ему пришло шокирующее сообщение от банка

«Ваши средства списаны в счет погашения задолженности по кредиту», — такое письмо счастья получил 47-летний житель Улан-Удэ. Мужчина очень удивился и еще раз перечитал сообщение, но смысл его не поменялся, как и сумма, оставшаяся на счету. Все деньги мужчины таинственным образом отправились на погашение задолженности по займу, о котором он и не подозревал. Откуда взялась задолженность и о каком кредите идет речь, мужчина решил выяснить в самом банке. В службе поддержки ему объяснили, что задолженность действительно имеется, но за более подробной информацией пригласили в офис банка. Недоумевая, житель Бурятии направился в местное отделение, чтобы разобраться в ситуации.
Там мужчина и выяснил, что на его имя еще в апреле 2024 года неизвестные оформили кредит. И сейчас накопился долг в размере 365 тысяч рублей. Никаких уведомлений от банка местный житель не получал, как и сообщений о просрочке платежа. Если бы с карты не списали средства в счет погашения задолженности, возможно, долг по кредиту продолжал бы копиться и дальше. Сразу после посещение отделения банка, мужчина направился в отделение полиции, где и написал заявление о мошенничестве. Возмещать чужие долги он не собирается.
Как удалось выяснить правоохранительным органам, мошенникам удалось взять кредит на мужчину из-за старой сим-карты, которой он не пользуется еще с 2016 года. Мужчина сменил номер 7 лет назад, однако не отвязал его от банковских приложений. Старые номера сим-карта заново поступают в продажу, если ими не пользоваться больше 90 или 180 дней, тут у операторов разные сроки. Так и номер мужчины уже давно должен был перейти к другому владельцу. Однако, одной из популярных схем у мошенников остается покупка старых номеров. После того, как злоумышленники получают доступ к номеру, сообщения о банковских операциях поступают и им, если сим-карту не отвязали от приложений. Далее, мошенники восстанавливают доступ номера к подключенным сервисам. Тут как правило нужно просто ввести код из смс и, так как номер привязан, сообщений о несанкционированном входе настоящему владельцу не поступает.
Взять кредит через приложение без подтверждения личности проще простого. Сейчас такие услуги предоставляют практически все банки. Далее злоумышленники переводят средства уже к себе на счета и отследить такие переводы практически невозможно.
ВАЖНО!
Чтобы обезопасить себя от подобной аферы, рекомендуется:
КАК ОТВЯЗАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР.
Отвязать номер телефона от банковской карты можно несколькими способами:
А В ЭТО ВРЕМЯ.
По информации ГУ МВД России по Иркутской области, чаще всего жителей региона обманывают с помощью трёх распространённых схем:
1. Инвестиции. Мошенники используют различные методы поиска жертв: размещают объявления в интернете, совершают звонки или притворяются успешными людьми, чтобы убедить в выгодности инвестиций. Так, слесарь из Иркутской области потерял 11 миллионов рублей, поверив обещаниям быстрой прибыли.
2. Покупки и продажи через интернет. В этом случае мошенник быстро откликается на объявление и предлагает сделку. Затем он просит номер карты для перевода денег или отправляет ссылку с просьбой сообщить код и SMS.
3. Звонки от лже-руководителей и якобы из правоохранительных органов. Обычно они работают вместе. Фальшивые руководители сообщают о деле, которое якобы завели в отношении сотрудника. Жертва связывается с фейковыми полицейскими и переводит деньги мошенникам.
КОНКРЕТНО.
С начала 2024 года в Иркутской области мошенники нанесли ущерб на сумму более двух миллиардов рублей, — сообщили КП-Иркутск в полиции региона.
По словам правоохранителей, сумма ущерба этого года уже побила рекорд предыдущего. Почти ежедневно регистрируются заявления о мошеннических преступлениях. Чаще всего встречаются случаи мошенничества по схеме с инвестициями — каждое четвёртое преступление совершается именно так. Ущерб от одного такого случая составляет от 1 до 12 миллионов рублей.