Тело мужчины нашли в автомобиле у частной школы в Алматы

5 декабря 2024 года стало известно, что тело женщины нашли в хозяйственной сумке на окраине Алматы. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Позднее появились подробности: тело было завернуто в одежду, обмотано скотчем и помещено в сумку, которую неизвестный оставил во дворе многоквартирного дома. Жуткую находку обнаружили местные жители.