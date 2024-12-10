В Волгограде УК выплатит более полумиллиона рублей жильцам затопленных квартир

Летом текущего года в результате инцидента оказались затопленными 2 квартиры. В ходе совместного обследования помещений и заключений специалиста выяснилось, что рыночная стоимость ущерба составила 131 363 рубля для одной квартиры, 301 193 рубля — для другой.