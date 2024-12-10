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В Волгограде УК выплатит более полумиллиона рублей жильцам затопленных квартир

Волгоградцы добились возмещения ущерба, причиненного затоплением квартир из-за порыва радиатора в одной из них.

Источник: РИА "Новости"

Летом текущего года в результате инцидента оказались затопленными 2 квартиры. В ходе совместного обследования помещений и заключений специалиста выяснилось, что рыночная стоимость ущерба составила 131 363 рубля для одной квартиры, 301 193 рубля — для другой.

УК оставила без удовлетворения предъявленную претензию.

Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика установленные суммы, а также штрафы 33 340 рублей и 75 798 рублей соответственно.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ЖКХ