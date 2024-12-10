Рейс Стамбул — Казань совершил вынужденную посадку в Самаре

САМАРА, 10 дек — РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за вынужденной посадки самолета Стамбул — Казань в Самаре и задержки рейса в Казани, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, 10 декабря примерно в 2 часа (1.00 мск) на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно авиакомпании “Турецкие авиалинии”, выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул — Казань, по причине неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в аэропорту Казани задержали авиарейс 428 сообщением Казань-Стамбул авиакомпании “Турецкие авиалинии” из-за позднего прибытия воздушного судна “, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Время вылета авиарейса из казанского аэропорта перенесли с 1 часа 35 минут до 13 часов 35 минут 10 декабря. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, на время ожидания им предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В самарский аэропорт также выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса из Стамбула организована мобильная приемная.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Самары и Казани, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.