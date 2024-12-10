Рейс Стамбул — Казань совершил вынужденную посадку в Самаре

Время вылета авиарейса из казанского аэропорта перенесли с 1 часа 35 минут до 13 часов 35 минут 10 декабря. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, на время ожидания им предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.