Израильские танки дошли до предместий Дамаска

Как сообщает корреспондент телеканала, израильские танки продвинулись мимо города Эль-Кунейтра (около 55 км до Дамаска) и продолжают движение в сторону сирийской столицы.
Местные источники уточнили Al Mayadeen, что ВС Израиля сейчас находятся в районе города Катна, почти в 20 км от Дамаска. По пути ими были захвачены несколько городов и деревень, включая Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб.
О том, что израильские войска оккупировали несколько деревень и городов в южной части Дамаска, также сообщают источники RT Arabic. По данным корреспондента телеканала, на фоне наступления израильские беспилотники беспрерывно атакуют сирийскую столицу.
Сирийские повстанцы и боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в ночь на 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад был свергнут. Президент бежал из страны. Позже стало известно о сложении им полномочий и получении убежища в России.
На фоне этого Израиль объявил несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной. В ночь на 9 декабря израильская армия продвинулась за пределы буферной зоны в районе высот, что стало первым «открытым вторжением» Израиля на сирийскую территорию после завершения войны Судного дня в 1973 году и соглашения о прекращении огня 1974 года, писала NYT.
Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль установил контроль над высотами и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства.
В 1974 году на фоне участившихся боестолкновений сторон в районе высот между странами было подписано соглашение о разъединении (размежевании), которое предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и нахождение там миротворцев ООН.
Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся под израильским контролем. По его словам, это гарантирует безопасность и суверенитет Израиля. Ранее сегодня Reuters и Al Arabiya сообщили, что израильские ВС нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии, а также батальонам ПВО.
МИД России на фоне происходящего в Сирии призвал все вовлеченные стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. Сирия обратилась к Совбезу ООН с просьбой не допустить, чтобы Израиль извлек выгоду из смены власти в Дамаске.