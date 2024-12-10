Израильские танки дошли до предместий Дамаска

На фоне этого Израиль объявил несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной. В ночь на 9 декабря израильская армия продвинулась за пределы буферной зоны в районе высот, что стало первым «открытым вторжением» Израиля на сирийскую территорию после завершения войны Судного дня в 1973 году и соглашения о прекращении огня 1974 года, писала NYT.