В Крыму восемнадцатилетний водитель погиб в ДТП

На трассе в Советском районе произошло смертельное ДТП. На участке в районе села Ильичево 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103», не справившись с управлением на повороте, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011», под управлением 18-летнего молодого человека.