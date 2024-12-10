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В Крыму восемнадцатилетний водитель погиб в ДТП

Авария произошла на автодороге «Таврида» — Джанкой — Красноперекопск.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму произошло смертельное ДТП в Советском районе. Один из водителей скончался в реанимации, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

На трассе в Советском районе произошло смертельное ДТП. На участке в районе села Ильичево 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103», не справившись с управлением на повороте, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011», под управлением 18-летнего молодого человека.

Водитель ВАЗ-21011 был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм. Кроме того, в результате столкновения пострадали еще два человека: 23-летний водитель и 28-летний пассажир другой машины.