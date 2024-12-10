Под Самарой во время большого пожара в коттедже погиб человек

В понедельник, 9 декабря, около половины десятого вечера, произошёл большой пожар в коттеджном поселке Васильевский сельского поселения Екатериновка Безенчукского района.
Здесь загорелся один из коттеджей и надворные постройки. Пламенем было охвачено 200 квадратных метров.
Вызов пожарных поступил в экстренные службы в 21:24. На тушение направили два пожарных расчета территориальных огнеборцев и добровольную пожарную команду сельского поселения Екатериновка.
Оперативно прибывшие к корящему коттеджу пожарные создали звено газодымозащитной службы, и стали заливать огонь из трёх водяных стволов «Б». Локализовать пожар удалось в 01:06. Полностью пожар был потушен под утро — в 04:00.
К сожалению, во время пожара один человек погиб и ещё один пострадал. Их данные — пол и возраст не уточняются.
Причины пожара устанавливаются, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.