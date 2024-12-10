В Омске ищут 55-летнюю женщину в оранжевом флисовом костюме

В Омске ищут 55-летнюю Любовь Ковальчук. Женщина 9 декабря вышла из медицинского учреждения в поселке Северный.
Как сообщили волонтеры ПСО «ДОБРОСПАС-ОМСК», пропавшая двигалась в сторону Омска.
Особые приметы: постоянно сгибает в локте правую руку.
Была одета в флисовый костюм с капюшоном оранжевого цвета, темные кроссовки и серый пуховик с капюшоном.
Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).