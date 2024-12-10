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РЖД заплатили штраф за сбитых поездом медведей в Свердловской области

Компания РЖД заплатила штраф 180 тыс. рублей за сбитых поездом трех медведей. Об этом сообщили ЕАН в Уральской транспортной прокуратуре.

Источник: Freepik

Как сообщили в надзорном органе, в Серовской транспортной прокуратуре провели проверку по факту гибели трех медведей под колесами поезда в августе-сентябре 2024 года на территории Ивдельского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», владельцы транспортных средств и организаций, эксплуатирующих транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба. Поэтому транспортный прокурор внес представление в адрес Свердловской дирекции тяги ОАО РЖД. Железнодорожникам выписан штраф в пользу государства.