РЖД заплатили штраф за сбитых поездом медведей в Свердловской области

Как сообщили в надзорном органе, в Серовской транспортной прокуратуре провели проверку по факту гибели трех медведей под колесами поезда в августе-сентябре 2024 года на территории Ивдельского городского округа.
В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», владельцы транспортных средств и организаций, эксплуатирующих транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба. Поэтому транспортный прокурор внес представление в адрес Свердловской дирекции тяги ОАО РЖД. Железнодорожникам выписан штраф в пользу государства.