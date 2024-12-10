«Отдам даром телевизор»: в Беларуси новая схема мошенничества

Злоумышленники рассылают сообщения о том, что бесплатно отдают ненужную бытовую технику или мебель.
Заинтересовавшимся предлагают личную встречу через пару дней. Накануне встречи «даритель» говорит, что уезжает и технику может отправить только с курьером.
Злоумышленник «оформляет» доставку и предлагает установить приложение для отслеживания посылки. Это приложение — ловушка мошенников. Оно подключаются к телефону жертвы зеркально.
Мошенники смогут увидеть все переписки, возможно, найдут в заметках пароли от почты, банков и другую важную информацию.