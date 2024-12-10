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«Отдам даром телевизор»: в Беларуси новая схема мошенничества

В белорусских дворовых чатах набирает обороты новая схема мошенничества, пишет Telegram-канал «Борисов | Новости».

Источник: Смартпресс

Злоумышленники рассылают сообщения о том, что бесплатно отдают ненужную бытовую технику или мебель.

Заинтересовавшимся предлагают личную встречу через пару дней. Накануне встречи «даритель» говорит, что уезжает и технику может отправить только с курьером.

Злоумышленник «оформляет» доставку и предлагает установить приложение для отслеживания посылки. Это приложение — ловушка мошенников. Оно подключаются к телефону жертвы зеркально.

Мошенники смогут увидеть все переписки, возможно, найдут в заметках пароли от почты, банков и другую важную информацию.