В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Подпорожского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о госпитализации 9-летнего ученика третьего класса в состоянии средней тяжести.
«Установлено, что 8 декабря около 16.00 на берегу реки Свирь у паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с места происшествия изъяты еще шесть предметов, напоминающих самодельные петарды. По факту инцидента организована проверка.