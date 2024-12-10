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В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка

В Ленинградской области школьник получил травму после взрыва самодельной петарды.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

Как информирует ведомство, накануне в полицию Подпорожского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о госпитализации 9-летнего ученика третьего класса в состоянии средней тяжести.

«Установлено, что 8 декабря около 16.00 на берегу реки Свирь у паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с места происшествия изъяты еще шесть предметов, напоминающих самодельные петарды. По факту инцидента организована проверка.

МЧС