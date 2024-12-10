В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка

«Установлено, что 8 декабря около 16.00 на берегу реки Свирь у паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы», — говорится в сообщении.