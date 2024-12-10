Двое нетрезвых приятелей угнали машину студента столичного вуза и бросили ее в лесу

Работник общежития столичного вуза сообщил в милицию о том, что у одного из студентов-иностранцев пропала машина. Правоохранителям парень рассказал, что припарковал иномарку на стоянке возле общежития, а когда возвращался с занятий — не нашел ее на прежнем месте. Иностранец признался, что в автомобиле сломаны дверные замки, поэтому он всегда открыт.



Стражи порядка по горячим следам задержали 30-летнего жителя столицы и его приятеля — 24-летнего гомельчанина. Установлено, что накануне задержанные употребляли спиртные напитки, а ночью гуляли по городу, где на парковке заметили машину потерпевшего. Проникнув в салон, приятели завели автомобиль подручными предметами и уехали на нем. Фигуранты приехали в лес, где некоторое время сидели и грелись в машине, после чего оставили ее и пошли домой пешком. Известно, что ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности, в том числе за угон.



Возбуждено уголовное дело.