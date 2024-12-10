В Петриковском районе горел телятник: эвакуировали 270 животных

Ночной пожар случился на территории молочно-товарной фермы в деревне Теребов. Сообщение о ЧП в кирпичном здании телятника 2018 года постройки поступило спасателям 9 декабря около 22.15. Работники МЧС и хозяйства эвакуировали из здания 270 телят. Никто не пострадал.



Огнем уничтожены 100 кв.м шиферной кровли, поврежден самоходный кормораздатчик.



По предварительной версии, к пожару могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — короткое замыкание электропроводки кормораздатчика.