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В Петриковском районе горел телятник: эвакуировали 270 животных

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе произошел пожар в телятнике. Эвакуировано 270 животных, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Ночной пожар случился на территории молочно-товарной фермы в деревне Теребов. Сообщение о ЧП в кирпичном здании телятника 2018 года постройки поступило спасателям 9 декабря около 22.15. Работники МЧС и хозяйства эвакуировали из здания 270 телят. Никто не пострадал.

Огнем уничтожены 100 кв.м шиферной кровли, поврежден самоходный кормораздатчик.

По предварительной версии, к пожару могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — короткое замыкание электропроводки кормораздатчика.

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