Суд оставил под стражей экс-милиционера Боровика, обвиняемого в групповом убийстве

Напомним, по версии следствия Антон Боровик, вместе с Олегом Анучиным и бывшими милиционерами Владимиром Семенюком, Константином Котиком и Владиславом Соболем еще в 2000-ых годах совершили около 15 убийств. На тот момент Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга. Следствие считает, что мотивом послужил конфликт, к которому привел раздел сфер влияния на наркорынке.