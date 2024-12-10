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Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию после обмена нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали в интервью журналу «Разведчик», как им удавалось приезжать на родину.

Источник: © РИА Новости

За рубежом россияне работали под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос.

«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — сообщил Дульцев.

Один раз это произошло летом 2018 года — во время чемпионата мира по футболу.

«Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — добавил разведчик.

С супругами были и их дети София и Даниил, родившиеся и жившие за рубежом.

«Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Все‑таки увиделись!» — рассказал Дульцев.

По словам Анны Дульцевой, встреча состоялась на даче ее родителей, куда приехали обе семьи.

«Дети, конечно, ничего не поняли: что мы на даче, что перед ними их бабушки и дедушки. Они были еще слишком маленькими и не задавали вопросов. Тем не менее мы решили, что поездка в Нижний для них важна. Она им запомнится и поможет адаптироваться после возвращения. Ведь в основном дети нелегалов приезжают на Родину, когда они уже большие и им непросто принимать новую для них реальность», — сказала Дульцева.

Дульцевы вернулись в Россию 1 августа вместе Вадимом Соколовым (Красиковым), Владиславом Клюшиным, Павлом Рубцовым, Вадимом Конощёнком, Михаилом Микушиным, Романом Селезневым.

Все эти граждане России находились в заключении в странах НАТО.

В аэропорту их встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.