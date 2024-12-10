Российские разведчики-нелегалы рассказали, как приезжали на родину

«Дети, конечно, ничего не поняли: что мы на даче, что перед ними их бабушки и дедушки. Они были еще слишком маленькими и не задавали вопросов. Тем не менее мы решили, что поездка в Нижний для них важна. Она им запомнится и поможет адаптироваться после возвращения. Ведь в основном дети нелегалов приезжают на Родину, когда они уже большие и им непросто принимать новую для них реальность», — сказала Дульцева.