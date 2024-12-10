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Самолет Братск-Олекминск выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Произошло все при приземлении в Якутии.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, летевший по маршруту Братск — Олекминск (прим. ред. — Республики Саха (Якутия)) выехал за посадочную полосу во время приземления.

— Произошло все днем 10 декабря 2024. К счастью, никто не пострадал, сейчас начали проверку, — подтвердили корреспонденту КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Если простыми словами, то судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, часто это становится причиной авиационных происшествий. Сейчас обошлось без ЧП, в причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. При наличии оснований примут меры реагирования.