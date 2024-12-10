Самолет Братск-Олекминск выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Если простыми словами, то судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, часто это становится причиной авиационных происшествий. Сейчас обошлось без ЧП, в причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. При наличии оснований примут меры реагирования.