Самолет Братск-Олекминск выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет, летевший по маршруту Братск — Олекминск (прим. ред. — Республики Саха (Якутия)) выехал за посадочную полосу во время приземления.
— Произошло все днем 10 декабря 2024. К счастью, никто не пострадал, сейчас начали проверку, — подтвердили корреспонденту КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Если простыми словами, то судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, часто это становится причиной авиационных происшествий. Сейчас обошлось без ЧП, в причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. При наличии оснований примут меры реагирования.