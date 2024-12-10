«Пока ребенка не осмотришь, не уйдешь»: в Иркутске мать 6-летнего мальчика избила приехавшего на вызов педиатра

Закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и гематомы — с такими диагнозами закончилась смена педиатра Иркутской городской клинической больницы № 9 Дарьи Волокитиной. Теперь врач сама вынуждена брать больничный. Все случилось после приема детским врачом 6-летнего пациента и его мамы.
25-летняя Дарья работает педиатром в Иркутской городской клинической больнице № 9 уже два года, но такое с ней случилось впервые. Девушка выехала на срочный вызов в микрорайон Топкинский. Пациент 6-летний мальчик с температурой 38,5 и кашлем.
Девушка проработала в больнице уже два года, но такое с ней произошло впервые. Личный архив героя публикации ТРЕБОВАЛА НАДЕТЬ БАХИЛЫ.
Дарья сразу бросилась к юному пациенту, однако на пути у врача встала мама ребенка. Конфликт начался из-за бахил. Женщина требовала, чтобы девушка надела их перед тем, как войти в квартиру и осматривать ребенка. У Дарьи бахил при себе не оказалось, и она спросила их у хозяйки. Женщину такое высказывание привело в ярость.
— Я сразу почувствовала агрессию от нее. Она начала кричать и возмущаться, хотя я всего лишь попросила предоставить мне либо бахилы, либо просто пакет, чтобы не топтать, — рассказывает Дарья.
Еще в 2016 году министерство здравоохранения России постановило, что участковые врачи и бригады скорой помощи не обязаны надевать бахилы при вызове на дом. Педиатр озвучила это маме пациентки, и тут началось…
— Она накинулась на меня. Сначала толкнула, я ударилась об стену, об дверной косяк спиной. Потом схватила меня за волосы и повалила на пол вниз головой. Я на упала на колени. Дальше, пыталась пнуть коленом, я прикрыла руками лицо. Я поняла, что уже все. Она перешла все рамки дозволенного и я начала все фиксировать на видео, — говорит пострадавшая девушка.
На кадрах снятого девушкой видео, видно и слышно, как женщина кидается на Дарью с кулаками и оскорбляет.
Мать пациента налетела на врача с кулаками. Личный архив героя публикации ЗАПЕРЛА ДВЕРЬ И НЕ ВЫПУСКАЛА.
— Она не переставала ругаться и кричала, чтобы я осматривала ее ребенка. Я уже не могла этого выносить. Меня всю трясло, и я плакала. Я просто хотела выйти из квартиры, но она меня не выпускала. Заперла дверь и продолжала скандалить.
Водитель от поликлиники попыталась вызволить врача, однако женщина не открывала дверь и на уговоры не поддавалась. Не успокаивали разгневанную мать и громкий плачь ее сына. Водитель вызвала полицию.
— Она говорила: «пока ребенка не осмотрит, не выйдет». Полицию она тоже не собиралась впускать в квартиру. Дверь она в итоге открыла буквально перед приездом правоохранителей. Когда мы поехали в участок, у нее была улыбка на лице. Она говорила, что я сама виновата, что она ничего плохого не сделала. Якобы все ее действия были в пределах нормы, — рассказывает пострадавшая, Дарья Волокитина.
Инциденты с врачами скорой помощи, пострадавшими от рук своих пациентов не редкость. Самый громкий случай произошел совсем недавно — 22 ноября пьяный пациент убил фельдшера в Казачинско-Ленском районе. Сейчас ему грозит от 6-ти до 15 лет лишения свободы.
ЗВОНОК В МВД.
— В отдел полиции № 6 поступило сообщение, что женщина совершила противоправные действия в отношении медицинского работника. Избила и не выпускает из квартиры. Сотрудники выехали на место происшествия, но женщина уже выпустила девушку. После инцидента сотрудники полиции доставили участниц конфликта в отделение полиции. Женщине провели медицинское освидетельствование. Она была трезвой. Пострадавшая написала заявление на обидчицу. Законодательство предусматривает наказание, как по административной, так и по уголовной статье. Все будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью, который был причинён потерпевшей. Наказание тут может быть в виде, либо административного ареста, либо крупного денежного штрафа, — рассказали в пресс-служб ГУ МВД России по Иркутской области.