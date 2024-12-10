«Пока ребенка не осмотришь, не уйдешь»: в Иркутске мать 6-летнего мальчика избила приехавшего на вызов педиатра

— Она накинулась на меня. Сначала толкнула, я ударилась об стену, об дверной косяк спиной. Потом схватила меня за волосы и повалила на пол вниз головой. Я на упала на колени. Дальше, пыталась пнуть коленом, я прикрыла руками лицо. Я поняла, что уже все. Она перешла все рамки дозволенного и я начала все фиксировать на видео, — говорит пострадавшая девушка.