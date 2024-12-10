В Краснодаре при пожаре в пятиэтажке пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Тургенева, 126 поступило диспетчеру в 8.36. По прибытию сотрудники МЧС установили, что возгорание произошло на втором этаже пятиэтажки. В 8.57 пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Еще через 12 минут пламя полностью ликвидировали.
Во время пожара эвакуировали жителей пятиэтажки — 26 человек, среди которых один ребенок. Также пожарные спасли 12 человек, среди которых также был один несовершеннолетний.
Трех человек госпитализировали.
Ранее мы сообщали, что вечером 8 декабря на Кубани более шести часов тушили горящий магазин.