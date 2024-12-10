Могилевчанка решила, что выиграла в лотерею, но стала жертвой мошенника

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратилась 34-летняя жительница города, которая стала жертвой афериста.



Правоохранители выяснили, что заявительницу обманул 19-летний житель Бобруйска. Молодой человек создавал аккаунты в одной из социальных сетей, где предлагал всем желающим поучаствовать в розыгрыше, обещая призы.



Чтобы получить выигрыш, пользователям нужно было перейти по рекламной ссылке, а там либо поделиться данными своей банковской карты, либо перевести задаток. Могилевчанка так и сделала. В итоге женщина лишилась всех своих сбережений, которые хранились на банковской карте.



В отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело.