В Беларуси ОМОН задержал троих иностранцев, которым грозит до 15 лет

Также отмечается, что при фигурантах, по их месту жительства и в тайниках нашли и изъяли более 200 граммов опасного психотропа. Следователи завели уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. По указанной статье предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.