В Беларуси ОМОН задержал троих иностранцев, которым грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Говорится, что сотрудниками наркоконтроля Гомельской области при силовой поддержке Витебского ОМОНа с поличным были задержаны трое граждан соседней страны в возрасте от 19 до 22 лет. Удалось установить, что они привезли из России оптовую партию психотропа для его дальнейшей реализации.
В МВД отметили, что опасное вещество фигуранты фасовали в съемной квартире в Могилеве, затем «товар» распространялся через закладки на территории двух областей — Могилевской и Витебской.
«Задержанные проработали на наркомаркет около двух недель», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что при фигурантах, по их месту жительства и в тайниках нашли и изъяли более 200 граммов опасного психотропа. Следователи завели уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. По указанной статье предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Витебске мужчина получил уголовное дело из-за находки, обнаруженной при прокладке труб в подвале.
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