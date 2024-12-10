Бывшего главного архитектора Советской Гавани обвиняют в мошенничестве

Обвиняемый сообщил, что изменить планировку возможно только при наличии соответствующего проекта, и предложил воспользоваться услугами специализированной организации за 35 тысяч рублей, с которой у него якобы есть договоренность. На самом деле с компанией архитектор не договаривался, самостоятельно с использованием компьютерной программы изготовил подложный проект переустройства нежилого помещения и передал его потерпевшему, получив от него 35 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.
Кроме того, обвиняемый составил и направил в муниципалитет документы о проведении переустройства нежилого помещения, а также убедил членов межведомственной комиссии подписать акт о перепланировке помещения. В результате этих действий были допущены нарушения пожарной безопасности, строительных правил и регламентов.
Подобным образом бывший архитектор изготовил еще два проекта о переустройстве, за которые также получил деньги.
Уголовное дело направлено в Советско-Гаванский городской суд.