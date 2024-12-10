Бывшего главного архитектора Советской Гавани обвиняют в мошенничестве

Обвиняемый сообщил, что изменить планировку возможно только при наличии соответствующего проекта, и предложил воспользоваться услугами специализированной организации за 35 тысяч рублей, с которой у него якобы есть договоренность. На самом деле с компанией архитектор не договаривался, самостоятельно с использованием компьютерной программы изготовил подложный проект переустройства нежилого помещения и передал его потерпевшему, получив от него 35 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.