Последствия пожара в воронежской многоэтажке показали на видео

Спасатели получили вызов на улицу 60-й Армии вчера в 16:18. На месте работали пять отделений, всего к тушению привлекли 16 человек и пять единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован в 16:37. В результате пожара в двухкомнатной квартире была повреждена огнем кухня по всей площади в девять «квадратов» и коридор на 2 кв. м. Пострадавших нет.