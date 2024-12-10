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Последствия пожара в воронежской многоэтажке показали на видео

Из здания на улице 60-й Армии эвакуировали 15 человек.

Источник: Типичный Воронеж | Новости Воронежа

Вчера, 9 декабря, в Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по адресу: улица 60-й Армии, 1. По информации МЧС, в здании вспыхнула квартира на шестом этаже, из дома эвакуировали 15 человек с масками спасаемого. Во вторник, 10 декабря, в Сети появились кадры последствий пожара:

Спасатели получили вызов на улицу 60-й Армии вчера в 16:18. На месте работали пять отделений, всего к тушению привлекли 16 человек и пять единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован в 16:37. В результате пожара в двухкомнатной квартире была повреждена огнем кухня по всей площади в девять «квадратов» и коридор на 2 кв. м. Пострадавших нет.

РИА «Воронеж» вчера опубликовало кадры пожара на улице 60-й Армии.

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