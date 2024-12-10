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В Нижнем Новгороде задержали россиянина, который собирался подорвать ж/д пути

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина с гражданством Германии, который готовился к подрыву железнодорожных путей по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

Задержанный 21-летний гражданин России и Германии рассказал, что в ноябре 2024 года куратор из украинских спецслужб обещал ему денежное вознаграждение за диверсию на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде.

По данным ведомства, при обысках дома у молодого человека нашли готовое самодельное взрывное устройство, а также переписку с представителем украинских спецслужб.

В конце ноября ФСБ задержала гражданина Германии Николая Гайдука, подозреваемого в подрыве трубы газораспределительной станции в Калининграде в марте, а также в подготовке новых диверсий.

Незадолго до этого также задержали двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины капитана 1 ранга Валерия Транковского по заданию украинских спецслужб.

Ранее украинца внесли в перечень террористов за подрыв поездов в Мелитополе.