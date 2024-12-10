Водитель дорожно-строительной компании потерял сознание и умер в Слюдянке

— Сейчас приступили к расследованию данного происшествия. Будут тщательно изучены все обстоятельства случившегося, а также дана оценка соблюдения требований охраны труда в организации. По результатам расследования примем соответствующие меры, — рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области Роман Радушевский.