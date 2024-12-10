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Водитель дорожно-строительной компании потерял сознание и умер в Слюдянке

Сейчас приступили к расследованию данного происшествия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельный несчастный случай произошел на производстве в Слюдянке. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции труда в Иркутской области.

По предварительной информации, 8 декабря 2024 57-летний водитель автомобиля находился на территории гаражного комплекса. В какой-то момент упал и умер.

— Сейчас приступили к расследованию данного происшествия. Будут тщательно изучены все обстоятельства случившегося, а также дана оценка соблюдения требований охраны труда в организации. По результатам расследования примем соответствующие меры, — рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области Роман Радушевский.

Известно, что погибший — работник организации, который занимался строительством дорог и автомагистралей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске.