Водитель дорожно-строительной компании потерял сознание и умер в Слюдянке

Смертельный несчастный случай произошел на производстве в Слюдянке. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции труда в Иркутской области.
По предварительной информации, 8 декабря 2024 57-летний водитель автомобиля находился на территории гаражного комплекса. В какой-то момент упал и умер.
— Сейчас приступили к расследованию данного происшествия. Будут тщательно изучены все обстоятельства случившегося, а также дана оценка соблюдения требований охраны труда в организации. По результатам расследования примем соответствующие меры, — рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области Роман Радушевский.
Известно, что погибший — работник организации, который занимался строительством дорог и автомагистралей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске.