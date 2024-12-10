Житель Прикамья устроил ДТП с угнанным автомобилем в центре Москвы

По данным ведомства, 2 декабря житель Прикамья проник на территорию паркинга и воспользовался лежащим около колеса автомобиля Mercedes электронным ключом для взлома. Затем, не имея водительского удостоверения и отвлекаясь на телефон, он попал в дорожно-транспортное происшествие. После ДТП злоумышленник скрылся, оставив разбитую машину. «Спустя непродолжительное время 32-летний ранее судимый житель Пермского края был задержан», — сообщили в прокуратуре Москвы.