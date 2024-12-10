Житель Прикамья устроил ДТП с угнанным автомобилем в центре Москвы

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный материальный ущерб).
По данным ведомства, 2 декабря житель Прикамья проник на территорию паркинга и воспользовался лежащим около колеса автомобиля Mercedes электронным ключом для взлома. Затем, не имея водительского удостоверения и отвлекаясь на телефон, он попал в дорожно-транспортное происшествие. После ДТП злоумышленник скрылся, оставив разбитую машину. «Спустя непродолжительное время 32-летний ранее судимый житель Пермского края был задержан», — сообщили в прокуратуре Москвы.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный материальный ущерб). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает телеграм-канал «112», происшествие зафиксировано на ул. Аллея Первой Маевки. Угонщик не совладал с управлением и вылетел в кювет. По данным телеграм-канала, автомобиль принадлежит предпринимательнице Елене Берштейн.