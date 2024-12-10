ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Нижнем Новгороде

Приверженцы неонацистской украинской идеологии задержаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В число злоумышленников входил 21-летний гражданин РФ и Германии. На квартире у него нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) и средства коммуникации, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб. Они свидетельствовали о готовящемся преступлении террористической направленности.
Задержанный рассказал, что в ноябре 2024 года он готовил диверсию на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде с использованием обнаруженного у него СВУ. За это он должен был получить денежное вознаграждение от куратора.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
«Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рецидивист из Дзержинска арестован за поджоги релейных шкафов.