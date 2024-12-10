Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Нижнем Новгороде

Диверсантов задержали.

Источник: РИА "Новости"

Приверженцы неонацистской украинской идеологии задержаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В число злоумышленников входил 21-летний гражданин РФ и Германии. На квартире у него нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) и средства коммуникации, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб. Они свидетельствовали о готовящемся преступлении террористической направленности.

Задержанный рассказал, что в ноябре 2024 года он готовил диверсию на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде с использованием обнаруженного у него СВУ. За это он должен был получить денежное вознаграждение от куратора.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

«Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рецидивист из Дзержинска арестован за поджоги релейных шкафов.

ФСБ