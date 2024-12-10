При пожаре из-за замыкания светильника погиб мужчина из Пермского края

Мужчина в Пермском крае погиб при пожаре, возникшем из-за замыкания светильника, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт об инциденте, который случился в Чердынском округе вечером 9 декабря. Сообщение о возгорании в четырёхквартирном доме поступило из посёлка Керчевского. Когда пожарные прибыли на место и приступили к тушению пожара, в доме было найдено тело человека. Погибшим оказался 64-летний мужчина.
Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар возник из-за короткого замыкания светильника. Появившийся огонь охватил потолочное перекрытие дома. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.
После инцидента следователи Чердынского СО осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Во время проверки сотрудники ведомства выяснят причины гибели мужчины и примут процессуальное решение.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом смертельном пожаре, который случился в Пермском крае 9 декабря. Во время происшествия на месте была найдена погибшая пенсионерка.