При пожаре из-за замыкания светильника погиб мужчина из Пермского края

Речь идёт об инциденте, который случился в Чердынском округе вечером 9 декабря. Сообщение о возгорании в четырёхквартирном доме поступило из посёлка Керчевского. Когда пожарные прибыли на место и приступили к тушению пожара, в доме было найдено тело человека. Погибшим оказался 64-летний мужчина.