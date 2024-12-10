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При пожаре из-за замыкания светильника погиб мужчина из Пермского края

Трагедия случилась в Чердынском округе.

Источник: МЧС РФ

Мужчина в Пермском крае погиб при пожаре, возникшем из-за замыкания светильника, сообщает СУ СКР региона.

Речь идёт об инциденте, который случился в Чердынском округе вечером 9 декабря. Сообщение о возгорании в четырёхквартирном доме поступило из посёлка Керчевского. Когда пожарные прибыли на место и приступили к тушению пожара, в доме было найдено тело человека. Погибшим оказался 64-летний мужчина.

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар возник из-за короткого замыкания светильника. Появившийся огонь охватил потолочное перекрытие дома. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

После инцидента следователи Чердынского СО осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Во время проверки сотрудники ведомства выяснят причины гибели мужчины и примут процессуальное решение.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом смертельном пожаре, который случился в Пермском крае 9 декабря. Во время происшествия на месте была найдена погибшая пенсионерка.

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